Sarıgöl’de kuzugöbeği ve acı ot mesaisi başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sarıgöl’de kuzugöbeği ve acı ot mesaisi başladı

Bahar yağmurlarının ardından dağlık alanlarda doğal olarak yetişen kuzugöbeği mantarı, kuzukulağı ve acı ot gibi bitkiler vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı, kuzukulağı ve acı ot gibi bitkileri toplamaya başladı.

Her geçen gün doğal ürünlere ilginin artmasıyla birlikte Sarıgöl'de de vatandaşlar hafta sonlarını, dağlarda doğal olarak yetişen kuzugöbeği mantarı, kuzukulağı ve acı ot toplayarak geçiriyor. Bölge sakinlerinden Serhat Akkaya, kuzugöbeği mantarının yüksek besin değeri taşıdığını belirterek, "Bu mantarın lezzeti etten farksız. Bahar aylarında kuzugöbeği, kuzu kulağı, acı ot, gibi doğal ürünler dağlarda bolca bulunuyor. Topladığımız bu ürünler hem evlerde tüketiliyor hem de pazarlarda satışa sunuluyor. Ancak en güzeli, doğadan kendi ellerimizle toplayıp sofraya koymak" dedi.

Doğal ürünlerin nasıl pişirildiğini de anlatan Akkaya, şu bilgileri verdi:

"Dağlardan toplanan kuzugöbeği mantarı iyice yıkandıktan sonra küçük parçalara ayrılır. Soğanla birlikte zeytinyağında kavrulur. Arzu edilirse içine yumurta kırılarak tüketilir; tadı adeta ciğer gibidir. Ayrıca pilavlara da katılarak farklı bir lezzet elde edilebilir. Acı ot ise domates ve bol soğanla kavrularak, yine yumurtalı şekilde pişirilir. Üzerine limon ve çeşitli baharatlar eklenerek servis edilir. Ekşi kulak ise daha çok salatalarda taze olarak tüketilir."

Öte yandan, dağlık alanlardan toplanan bu doğal ürünler, ilçe pazarlarında köylü kadınlar tarafından satışa sunuluyor.

Sarıgöl’de kuzugöbeği ve acı ot mesaisi başladı

Sarıgöl’de kuzugöbeği ve acı ot mesaisi başladı

Sarıgöl’de kuzugöbeği ve acı ot mesaisi başladı

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