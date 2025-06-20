Sarıgöl’de öğrencilerin karne heyecanı

Sarıgöl ilçe genelinde düzenlenen karne dağıtım törenlerine, Sarıgöl Kaymakamı Sayın Halil Dalak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Cezmi Yıldırak da katılım sağladı.

Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu, Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu, 4 Eylül İlkokulu, Şehit Esin Akay İlkokulu ve Şehit Esin Akay Ortaokulu'nda düzenlenen törenlerde öğrencilerin sevinci ve heyecanı gözlerden kaçmadı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, öğrencilere karnelerini takdim ederken başarı dileklerinde bulunarak yaz tatilini verimli geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Halil Dalak ve Müdür Cezmi Yıldırak, özverili çalışmalarından dolayı eğitim camiasına teşekkür etti.