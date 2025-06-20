Sarıgöl’de öğrencilerin karne heyecanı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sarıgöl’de öğrencilerin karne heyecanı

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de karne heyecanı yaşandı.

Sarıgöl ilçe genelinde düzenlenen karne dağıtım törenlerine, Sarıgöl Kaymakamı Sayın Halil Dalak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Cezmi Yıldırak da katılım sağladı.

Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu, Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu, 4 Eylül İlkokulu, Şehit Esin Akay İlkokulu ve Şehit Esin Akay Ortaokulu'nda düzenlenen törenlerde öğrencilerin sevinci ve heyecanı gözlerden kaçmadı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, öğrencilere karnelerini takdim ederken başarı dileklerinde bulunarak yaz tatilini verimli geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Halil Dalak ve Müdür Cezmi Yıldırak, özverili çalışmalarından dolayı eğitim camiasına teşekkür etti.

Son Haberler
Özgür Özel başsavcılığın adımına meydan okudu!
Özgür Özel başsavcılığın adımına meydan okudu!
6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 milyon liralık mal varlığına el kondu
6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 milyon liralık mal varlığına el kondu
Alexander Djiku'da geri sayım başladı!
Alexander Djiku'da geri sayım başladı!
Erdoğan’dan karne günü mesajı!
Erdoğan’dan karne günü mesajı!
Jhon Duran gerçeği! Sadece Fenerbahçe değil Beşiktaş ve Galatasaray...
Jhon Duran gerçeği! Sadece Fenerbahçe değil Beşiktaş ve Galatasaray...