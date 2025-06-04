Sarıgöl’de "Şiirle buluşma" etkinliği

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından organize edilen etkinlikte, ünlü şairlerin şiirleri öğretmenler tarafından seslendirildi. Duygu dolu anların yaşandığı programda, içtenlikle okunan birbirinden güzel şiirler dinleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı.

ÖĞRENCİDEN VATANDAŞA HERKES İLGİYLE İZLEDİ

Sarıgöl Atatürk Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen etkinliği, şiirsever öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Programa katılan Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, etkinliğe dair yaptığı açıklamada, "İlçemizde ilk kez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerimiz tarafından böyle bir şiir etkinliği düzenlendi. Oldukça başarılı bir organizasyon oldu. Bizlere ünlü şairlerimizin şiirlerini güzel bir şekilde aktardıkları için katılımcı öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.