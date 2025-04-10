İlçede yağmur duası yapıldı: Başkan'da katıldı

Alemşahlı Mahallesinde düzenlenen yağmur duasına Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Sarıgöl İlçe Müftüsü Metin Güvenir ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Öğle namazının ardından yapılan yağmur duasından sonra Alemşahlı Düğün Salonunda hazırlanan yemekler birlikte yenildi. Alemşahlı Mahallesi Muhtarı Olgun Ayhan, yağmur duası ve yemeği hakkında şunları söyledi: "Bu yıl bereketli yağışlar oldu. Bu yeterli değil bol yağmurlar olursa barajlarımız dolacak bunun için mahalle halımızın da katkılarıyla yağmur duası ve yemeği yaptık. Katılım sağlayanlara teşekkür ederim."