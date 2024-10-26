Sarıgöl’de zeytin hasadına başlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sarıgöl’de zeytin hasadına başlandı

Manisa'nın dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzümünün yetiştirildiği Sarıgöl ilçesinde zeytin hasadı başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali, Kızılçukur, Beyharmanı, Günyaka, Afşar, Emcelli, Çavuslar mahallelerinde zeytin hasadı başladı.

İŞÇİ ÜCRETİ 950 LİRA

Bazı bölgelerde zeytin veriminin düşük olduğu gözlemlenirken, işçi ücretleri 950 lira. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, kırsal alanlarda yıllar önce sertifikalı zeytin fidanları dikildiğini ve şimdi verimlerin alınmaya başladığını belirtti.

Sarıgöl ve çevresinde yeni zeytin alımları, kalitesine bağlı olarak 30 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla gerçekleşiyor.

İlçede toplanan zeytinlerin bir kısmı evlerde kış hazırlıkları için salamura yapılırken, ayrıca zeytinyağı da üretimi gerçekleştiriliyor.

Sarıgöl’de zeytin hasadına başlandı

Sarıgöl’de zeytin hasadına başlandı

Sarıgöl’de zeytin hasadına başlandı

Sarıgöl’de zeytin hasadına başlandı

Sarıgöl’de zeytin hasadına başlandı

Sarıgöl’de zeytin hasadına başlandı

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