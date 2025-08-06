Sarıgül, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi

İstanbul / Tayfun Güler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde kabul edildi.

Gerçekleşen görüşmede Kıbrıs meselesi ve iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri ele alındı.

Kabulün ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Mustafa Sarıgül, KKTC’de bulunmaktan ve Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edilmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Sarıgül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, genel başkan seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini KKTC’ye gerçekleştirdiğini ve yine New York’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Toplantısında AKEL temsilcisine karşı gösterdiği tepkinin, partilerinin Kıbrıs konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

“CHP, KIBRIS TÜRK HALKININ KAZANIMLARINI KORUMA KONUSUNDA ÇOK HASSASTIR”

CHP olarak, Kıbrıs Türk halkının haklarını ve kazanımlarını koruma konusunda büyük bir hassasiyet taşıdıklarını ifade eden Sarıgül, bu duruşun köklerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten ve merhum Başbakan Bülent Ecevit’ten miras kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, haklarını ve devletini korumak için verdiği mücadelenin takdirle karşılandığını belirten Sarıgül, “Kıbrıs’ta her iki halk, 1974 yılından bu yana barış ve huzur içinde yaşamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti, 1974’teki kararlılığını bugün de sürdürmektedir.” dedi.

“KIBRIS YİNE MİLLİ DAVAMIZDIR”

Mustafa Sarıgül, Kıbrıs meselesinin Türkiye için geçmişte olduğu gibi bugün de milli bir dava olduğunu belirterek, “Her şart altında Kıbrıs Türk halkının yanında olacağız. KKTC, adadaki diğer devletle eşit egemenliğe ve eşit uluslararası statüye sahip bağımsız bir devlettir. Bu gerçek, şehit kanıyla yazılmış ve kazanılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta kalıcı ve adil bir çözüm isteniyorsa, adadaki iki eşit tarafın, iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin varlığının kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Sarıgül, Türkiye ve CHP olarak bu anlayışla hareket ettiklerini dile getirdi.