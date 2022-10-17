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Sarıgül'den istifa çağrısı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Amasra'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i derhal istifa etmeye çağırdı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 16:38
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Sarıgül'den istifa çağrısı

Sarıgül'den istifa çağrısı
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği toplantıda, Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitiren 41 işçi için başsağlığı dileğinde bulundu.

Kazanın meydana geldiği Amasra'daki ocakla ilgili Sayıştay'ın "risk" olduğuna dair uyarıda bulunduğunu hatırlatan Sarıgül, şunları sordu:

"Bu uyarılar neden dikkate alınmadı? Maden ocağı patlamasında yargılanmış bir kişi, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na neden genel müdür yapıldı? En ileri imkânlara sahip bir ocakta grizu patlaması neden oldu? En ileri imkânlara sahip bir ocakta bu oluyorsa eğer biz diğer madenlerdeki işçileri bile bile ölüme mi yolluyoruz? Bu kaderse Almanya'da, ABD'de neden 50 yıldır grizu patlaması olmuyor?"

"DERHAL İSTİFA EDİN"

Mustafa Sarıgül, olayda ihmal, denetim eksikliği, tedbirsizlik ve kusur olduğunu öne sürdü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e seslenmek istediğini belirten Sarıgül, "Kendinize, milletimize saygınız varsa derhal istifa edin. Yapanın yanına kâr kalmasın. Bu görevdeki en iyi hizmetiniz istifa etmek olacaktır. O koltukta oturmaya devam ederseniz bunun hesabını ne millete ne de kendi vicdanınıza verebilirsiniz. Sayın Bakan vicdanınızın sesini dinleyin, milletimizin kalbini rahatlatın" değerlendirmesinde bulundu.

"AF" ÇAĞRISINI YİNELEDİ
Sarıgül, daha önce "af" çağrısı yaptığını anımsatarak, "Af çıkana kadar, bu çağrımızı yapmaya devam edeceğiz. Affetmek, geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar. Toplumsal barışı sağlar" dedi.

Mustafa Sarıgül, çiftçinin ve esnafın kredi faizlerinin silinmesi, çiftçiye, esnafa, nakliyeciye ucuz elektrik ve akaryakıt verilmesi, yaşlılık, engelli, şehit ve gazi maaşlarının artırılması, engelli çocuğuna bakan anne veya babaya emeklilik hakkı verilmesi, en az 20 bin engelli ataması yapılması, çocuklara devlet okullarında ücretsiz yemek ve su verilmesi, uzman çavuşlara kadro verilmesi, öğretmen maaşlarının yoksulluk sınırının üstüne çıkarılması gerektiğini söyledi.(AA)
 

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