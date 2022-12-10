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Sarık düşürme eyleminden sonra mollaların medreselerini yakıyorlar

İran'da gözaltın alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ardından süren protestolarda mollaların sarığını düşürme eyleminden sonra şimdi de medreseler yakılmaya başlandı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 17:05
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Sarık düşürme eyleminden sonra İran'da mollaların medreselerini yakıyorlar

Sarık düşürme eyleminden sonra mollaların medreselerini yakıyorlar
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Başkent Tahran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle 'ahlak polisleri' tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için protestolar düzenlenmeye başladı.

Amini’nin ölümü sonrası başlayan gösteriler giderek arttı ve tüm ülkeye yayıldı.

Özellikle kadınların öne çıktığı eylemlere erkekler de destek verirken ülkeden şimdi de medreselerin yakıldığı görüntüler gelmeye başladı.

Görüntülerde bir kişinin mollaların yetiştikleri medreselere benzin döküp ateşe verdiği görüldü.

SARIK DÜŞÜRME

Yolda gördükleri mollaların sarıklarını düşürerek bu anları cep telefonlarına kaydeden eylemcilerin bu hareketi, kısa sürede akıma dönüştü. TikTok, Instagram ve Twitter gibi birçok sosyal medya platformunda gençlerin mollaların sarıklarına vurarak düşürdükleri videolar paylaşılıyor. Gençler arasındaki bu eylem, İran’daki dini rejime referansla iktidarı düşürme mesajı olarak algılanıyor. Uzmanlar, kadınların yanı sıra erkeklerin de yoğun olarak katıldığı gösterilerde “herkes için özgürlük” vurgusunun yapılmasının, ülkedeki farklı etnik ve dini grupları baskı rejimi olarak görülen İran yönetimi ve onun sembollerine karşı birlikte hareket etmeye sevk ettiği görüşünde.

 

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Temel Mağdur
10.12.2022 17:33
Ben halk diye buna derim.  
 
Tatar Osman
10.12.2022 17:32
İran halkının gerçekten gözü pekmiş.  
 
Golge Adam
10.12.2022 17:18
Bizdeki sarıklılarda anca çoluğu çocuğu taciz etsin tecavüz etsin derdindeler elbet onlarada hesap sorulacağı gün gelecek.Dinsiz dindar görünümlü sarıklı topluluğu.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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