Sarıkamış şehitleri unutulmadı! Jandarma'dan anlamlı video

Kaynak: AA

Jandarma Genel Komutanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümüne özel anlamlı bir video paylaştı. Videoda, şehit askerlerin canlandırıldığı görüntülerle, kahraman şehitler rahmet ve minnetle anıldı. "Ruhları şad olsun" mesajı verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümüne özel anlamlı bir video paylaştı.

sarikamis-sehitleri-unutulmadi-jandarmadan-anlamli-video-yenicag-1.jpg

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fedakar omuzlar taşır bu kutlu emaneti, geceyi delip geçen bir yıldız misali, Sarıkamış'ın sessiz şahitleri sizi dinler, jandarma dağları vatan diye süsler. Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümünde, geri dönmeyi düşünmeyen kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verildi.

sarikamis-sehitleri-unutulmadi-jandarmadan-anlamli-video-yenicag-2.jpg

Videoda, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerlerin canlandırıldığı etkileyici görüntüler yer aldı.

sarikamis-sehitleri-unutulmadi-jandarmadan-anlamli-video-yenicag-3.jpg

sarikamis-sehitleri-unutulmadi-jandarmadan-anlamli-video-yenicag-4.jpg

sarikamis-sehitleri-unutulmadi-jandarmadan-anlamli-video-yenicag-5.jpg

sarikamis-sehitleri-unutulmadi-jandarmadan-anlamli-video-yenicag-6.jpg

sarikamis-sehitleri-unutulmadi-jandarmadan-anlamli-video-yenicag-7.jpg

sarikamis-sehitleri-unutulmadi-jandarmadan-anlamli-video-yenicag-8.jpg

sarikamis-sehitleri-unutulmadi-jandarmadan-anlamli-video-yenicag-9.jpg

sarikamis-sehitleri-unutulmadi-jandarmadan-anlamli-video-yenicag-10.jpg

sarikamis-sehitleri-unutulmadi-jandarmadan-anlamli-video-yenicag-11.jpg

sarikamis-sehitleri-unutulmadi-jandarmadan-anlamli-video-yenicag-12.jpg

sarikamis-sehitleri-unutulmadi-jandarmadan-anlamli-video-yenicag-13.jpg

sarikamis-sehitleri-unutulmadi-jandarmadan-anlamli-video-yenicag-14.jpg

sarikamis-sehitleri-unutulmadi-jandarmadan-anlamli-video-yenicag-15.jpg

Son Haberler
Rangers'ın iki kez öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu
Rangers'ın iki kez öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu
Fenerbahçe Hatayspor maçı 11'leri belli oldu. Sarı kanaryada 4 eksik var
Fenerbahçe Hatayspor maçı 11'leri belli oldu. Sarı kanaryada 4 eksik var
Manisa'da feci kaza! Bariyere çarpan motosikletli otomobilin altında kaldı
Bariyere çarpan motosikletli otomobilin altında kaldı
Emekliler Derneği Başkanı'ndan yüzde 15.75 zam için ilk açıklama. Cumhurbaşkanı methiler dizmişti
Emekliler Derneği Başkanı'ndan yüzde 15.75 zam için ilk açıklama. Cumhurbaşkanı methiler dizmişti
Komşusunu öldüren şahıs cezaevinde hayatını kaybetti
Komşusunu öldüren şahıs cezaevinde hayatını kaybetti