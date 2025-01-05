Sarıkamış şehitleri unutulmadı! Jandarma'dan anlamlı video

Jandarma Genel Komutanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümüne özel anlamlı bir video paylaştı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fedakar omuzlar taşır bu kutlu emaneti, geceyi delip geçen bir yıldız misali, Sarıkamış'ın sessiz şahitleri sizi dinler, jandarma dağları vatan diye süsler. Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümünde, geri dönmeyi düşünmeyen kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verildi.

Videoda, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerlerin canlandırıldığı etkileyici görüntüler yer aldı.