Sarıkamış Şehitleri’ni anma etkinlikleri başladı

Her yıl ocak ayının ilk haftasında gerçekleştirilen Sarıkamış Şehitleri'ni anma etkinlikleri kapsamında, Kars Valiliği'nin öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ve gazi aileleri için bir yemek organize edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan yemekte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün, vatanı için canını feda eden, karlı dağlarda tarihin en zorlu savaşlarından birini vererek şehit olan Sarıkamış şehitlerini anmak için buradayız. Bu toprakların altında yatan kahramanlarımız, milletimizin onuru ve bağımsızlık ruhunun ölümsüz temsilcileridir. Sarıkamış, soğuk kış gecelerinde bir milletin vatan sevgisini ölümsüzleştiren bir kahramanlık destanıdır. Karların altında kalan yiğitlerin sesi hala yüreklerimizde yankılanıyor. 1914'ün o zor günlerinde, binlerce vatan evladı, karlı dağların amansız soğuğuna ve tüm zorluklara rağmen yüreklerindeki vatan sevgisiyle ilerlediler. Gözlerini kırpmadan, geri dönmeyi düşünmeden, her adımda milletimizin istiklal umudunu yükselterek kutsal bir yürüyüşe çıktılar" dedi.

Göktaş devamla şunları söyledi: "Bu kahramanlar bize sadece bir zafer değil, aynı zamanda birlik, fedakarlık ve iman dolu bir ruhun destanını bıraktılar. Onlar, 'vatan' kelimesini sonsuza dek yücelttiler. O gün bu topraklara düşen bedenler, bugün bizler için milletimizin varoluş mücadelesinin kalıcı izleridir. Sarıkamış'tan Çanakkale'ye, Kızılırmak'tan Fırat'a, Toroslar'dan Kafkaslar'a kadar bu kutsal vatanın her köşesi, nesiller boyu hatırlanacak ve gelecek nesillere ilham verecek destansı fedakarlıkların tanığıdır. Bugün, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Bu anlamlı günde tarihimizin bu önemli sayfasını yeniden hatırlarken, üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize bıraktığı mirası korumak, yaşatmak ve çocuklarımıza aktarmak hepimizin borcudur. Şehit ailelerimize, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza huzurlu bir yaşam sağlamak bizim öncelikli görevlerimizdendir. Büyük Türkiye ailesinin değerli üyeleri olan sizler için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz ve çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz."

Konuşmaların ardından yemeğe geçildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın ve protokol üyeleri, gaziler, şehit ve şehit aileleri ile birlikte yemek yedi. Yemek sonrası yapılan dua ile program sona erdi.