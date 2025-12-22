Birinci Dünya Savaşı'nın Kafkas Cephesi'nde Osmanlı ordusunun Ruslara karşı başlattığı Sarıkamış Harekatı, 22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona eren bir dönüm noktası olarak tarihe geçti.

Allahuekber ve Soğanlı dağlarında yaşanan çatışmalar, hastalıklar ve dondurucu soğuklar nedeniyle binlerce Mehmetçik şehit düştü.

Bu harekat, Rusların sıcak denizlere inme hayalini engelleme amacıyla düzenlendi ve "son 140 yılın en acı olaylarından biri" olarak nitelendiriliyor. Her yıl ocak ayının ilk haftasında yurdun dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlenerek şehitler yad ediliyor.

ŞEHİTLERİN ACI HATIRALARI CANLI TUTULUYOR

Sarıkamış ilçesi başta olmak üzere Kars, Erzurum ve Ardahan bölgelerinde şehit düşen askerlerin hikayeleri, nesilden nesile aktarılıyor. İşgal altındaki toprakları kurtarmak için verilen mücadelede, dondurucu kış şartları en büyük düşman oldu.

Anma programlarında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla şehitler anılıyor, vatan sevgisinin kararlılığı vurgulanılıyor.

HAYVANLARIN MUCİZESİ: ŞEFİK BEY'İN NAAŞI BULUNDU

Erzurum'un Şenkaya ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki Karıncadüzü mevkisi, Sarıkamış şehitlerinin en çarpıcı hikayelerinden birine ev sahipliği yapıyor. 1914'te şehit olan Topçu Yüzbaşı Şefik Bey'in naaşı, yöre halkının dikkat çeken bir gözlemi sayesinde ortaya çıkarıldı.

Köylüler, hayvan sürülerinin belirli bir bölgeye ayak basmadığını fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine yapılan kazıda, şehidin bedeni çürümemiş halde, silahı elinde ve rütbeleri sağlam olarak bulundu.

DİLEKÇE VE KAZI: GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKIŞI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demirbağ, askerlik yaptığı dönemde Göle ilçesinde topçu asteğmen olarak görevliydi.

Köylülerin anlattıklarından yola çıkarak alay komutanlığına dilekçe verdiğini belirten Demirbağ, "Kış tatbikatı sırasında hayvanların o bölgeye basmamaya özen gösterdiğini öğrendik. Dilekçe ciddiye alındı ve kazı yapıldı. 1914'te şehit olmuş Yüzbaşı Şefik Bey'in naaşı ortaya çıkarıldı. Silahını elinden almakta zorlandılar, bedeni hiç bozulmamıştı" diye anlattı.

Demirbağ, ilk anma töreninde komutanlık yaparak tören atışı yaptırdığını ve şehidi dualarla karşıladıklarını ekledi. Bölgede bir anıt dikilen Şefik Bey, her yıl mezarı başında anılıyor.

NESİLDEN NESİLE AKTARILAN ANILAR

Değirmenlidere Mahallesi sakinlerinden Hakan Aktürk, babasının şehidi gördüğünü ve anıta gelerek dua okuduklarını ifade etti.

Aktürk, "Babamın anlattığına göre askerin çizmesi ve kıyafeti üstündeymiş, hiçbir bozulma yokmuş. Sadece kalpağında hafif çürüme varmış. Ruslara karşı burada büyük bir savaş olmuş, bölgede birçok şehit yatıyor" dedi.

Bu hikayeler, Sarıkamış'ın kahramanlığını gelecek kuşaklara taşıyor.