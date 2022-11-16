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Sarıkamış’ta kar yağışı etkili oluyor

Sarıkamış’ta kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinde başlayan kar, etrafı beyaza bürürken, sürücüler yazlık lastiklerini değiştirmek için lastikçilere akın etti.   

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 19:59
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Sarıkamış’ta kar yağışı etkili oluyor

Sarıkamış’ta kar yağışı etkili oluyor
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Kars’ta beklenen kar Sarıkamış ilçesinde başladı. Öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve soğuk hava, akşam yerini kar yağışına bıraktı. 

Sarıkamış’ta kar yağışının başladığını ifade eden vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizlemeyi de ihmal etmedi. 

Öte yandan, yüksek kesimlerin beyaza büründüğü Sarıkamış’ta araçlarında kışlık lastik bulunmayan sürücüler, soluğu lastikçilerde aldı. Lastiklerini değiştiren sürücüler ise evlerinin yolunu tuttu. 

Sarıkamış’ta kar yağışının gece de etkili olması bekleniyor. 

                                         

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