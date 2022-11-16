Sarıkamış’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta beklenen kar Sarıkamış ilçesinde başladı. Öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve soğuk hava, akşam yerini kar yağışına bıraktı.
Sarıkamış’ta kar yağışının başladığını ifade eden vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizlemeyi de ihmal etmedi.
Öte yandan, yüksek kesimlerin beyaza büründüğü Sarıkamış’ta araçlarında kışlık lastik bulunmayan sürücüler, soluğu lastikçilerde aldı. Lastiklerini değiştiren sürücüler ise evlerinin yolunu tuttu.
Sarıkamış’ta kar yağışının gece de etkili olması bekleniyor.
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