Sarıkamış’ta kayak keyfi

Sarıçam ormanları arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi, dünyada yalnızca Alpler'de görülen kristal kar yapısıyla biliniyor. Yoğun kar yağışıyla birlikte kaymanın keyfini çıkaran kayak severler, Bayram tatilini de Sarıkamış'ta geçirmenin hesaplarını yapıyor.

Sarıkamış'ta kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını belirten kayak severler herkesi bahar ayında Sarıkamış'ta kayak yapmaya davet etti.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticiler Dernek Başkanı Bülent Yılmaz, "MEevsimin sonu olmasına rağmen muhteşem bir kar yağışı var. Pistlerimizde doluluk oranı fena değil. Her halde bayram tatiline de misafirlerimiz gelecek. Muhtemelen güzel bir bayram tatili geçireceğiz" dedi.

Kayak merkezindeki otellerde doluluk oranları ise tavan yapmış durumda. Kayak severler, sabahın erken saatlerinden itibaren pistlere akın ederek gün boyu kaymanın keyfini çıkarıyor.

Kış sporlarına ilgi duyanlar için Sarıkamış, doğal güzellikleri ve kaliteli kar yapısıyla adeta bir cennet. Yoğun kar yağışı altında kayak yapmanın keyfini sürmek isteyen herkesin, bu muhteşem atmosferi deneyimlemesi öneriliyor.