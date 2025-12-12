Sarıkamış'ta yoğun yağışla biriken kar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor. Kar kalınlığının 40 santimetreye yaklaştığı ilçede, belediye ekipleri ulaşımda aksamanın yaşanmaması için çalışma başlattı.
Ekipler, iş makineleriyle cadde ve sokaklardaki karları kamyonlara yükleyip ilçe dışına taşıyor.
Esnaflardan Fatih Cengiz, AA muhabirine, yoğun kar yağışından sonra cadde ve sokaklarda kar yığınları oluştuğunu belirterek, "İki gündür yağan karla trafikte aksaklıklar oluyordu. Belediyemizin yapmış olduğu kar temizliği çalışmalarıyla beraber trafikte normal akışına girdi, çalışmalardan memnunuz." dedi.