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Galatasaray'ın rakibi açıklandı

Milli arada Galatasaray'ın karşılaşacağı takım belli oldu.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 10:50
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Sarı-Kırmızılı takımın rakibi galatasaray.org tarafından kamuoyuna duyruldu

Galatasaray'ın rakibi açıklandı
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Süper Lig'in 7. haftasında namağlup lider Konyaspor'u deviren Galatasaray'da yüzler gülüyor .Bu sezon 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 3 maçlık galibiyet serisi de yakaladı. Takımın performansından tam olarak memnun olmasa da daha iyiye gideceklerini düşünen teknik direktör Okan Buruk, UEFA Uluslar Ligi için verilen arada takımı hazırlık maçlarıyla çalıştıracak.

Yeni gelen oyuncuların da takıma entegresini bu dönemde sağlamaya çalışacak olan Buruk, gelecek aydan itibaren hem taraftarları hem de camiayı mutlu edecek bir futbol ortaya koymayı planlıyor.

Konyaspor maçını ikinci yarıda yaptığı Yusuf Demir, Icardi ve Dubois değişiklikleriyle kazanmayı başaran Buruk, galibiyet sevincini yine oğlu Ali Yiğit'le yaşadı.

Galatasaray, milli takımlara 14 oyuncu gönderdi. Sarı-kırmızılı takım, 3 gün izin yaptıktan sonra Kerem, Yunus, Berkan, Kazımcan, Emin Bayram, Hamza Akman, Muslera, Torreira, Nelsson, Ross, Mertens, Seferovic, Rashica ve Yusuf Demir'den yoksun olarak çalışmalara başlayacak.

Salı akşamı Florya'da toplanacak Galatasaray, milli arada hafta sonu İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak.

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