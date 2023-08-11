Sarıklı cübbeliler Yunan askeriyle tiyatro izlemişti

Vatanı işgal eden, kadınlarımıza kızlarımıza tecavüz edip, vatan evlatlarını katleden Yunan askerleriyle bir olan kahkahalarla tiyatro izleyen sarıklı cübbeli hainleri bu millet asla unutmayacak.

Sarıklı cübbeliler Yunan askeriyle tiyatro izlemişti

Anadolu’nun dört bir yanı kuşatma altındayken, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları vatanın kurtuluşu için canını hiçe saydı. Atatürk’ün önderliğinde bir millet küllerinden yeniden doğarken, bugün “Keşke Yunan kazansaydı” diyen sarıklı cübbeli sözde Müslümanların dedeleri ise Yunan askeriyle oturmuş tiyatro izliyor, ülke yangın yeriyken, kahkahalar atıyordu.

Yunan askeri, girdiği her yerde kadınlarımıza kızlarımıza tecavüz edip, ana karnındaki bebekler dâhil vatan evlatlarına kıyarken, Milli Mücadele karşıtı, Yunan ve İngiliz hayranı bazı sözde din adamları ise düşmanla kol kola geziyor, yaranmak için ellerinden geleni ardına koymuyordu. İngilizin elinde oyuncak olan Saray eşrafı ve sözde din adamları, vatanın kurtuluş için atılan her adımı sabote ediyor, milli mücadele için çabalayan herkesin katlini fetva ediyordu.

İşte bu fotoğraf da Milli Mücadele’deki en büyük ihanetin en net fotoğraflarından biridir.

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Sarıklı cübbeli sözde din adamları Yunanlar birlikte kahkahalarla tiyatro izlerken, bakın Yunan askeri o sırda Anadolu topraklarında neler yapıyordu:

- Ağva'ya bağlı Çanaklı Köyü'nün kadınlarını bir araya toplayıp anadan doğma kalana kadar soydular. Çırılçıplak halde kocalarının katledilişini izlemeye zorlanan kadınlar, sonrasında toplu tecavüze uğradılar. Küpelerini almak için kulakları, bileziklerini almak için bilekleri, yüzüklerini almak için parmakları kesildi; acıyla kıvranarak can verdiler.

- Ateşe verilen Hacı İsmail Köyü ve erkekleri iple bağlanıp yatırılarak kurbanlık koyun gibi kesilen Karadere Köyü'nün kadınlarına tecavüz ettiler.

- İmranlar Köyü'nde, ırzlarına geçmek üzere bütün kadınları bir eve topladılar; kendilerini korumaya çalışanları lime lime doğradılar.

- Tekkeler Köyü'nde bacaklarından asılan on beş genç kızı, insan aklının alamayacağı işkenceler yaparak öldürdüler.

- Karamandıra Köyü'nde yağmaya direnen Hacı Mustafa''yı kurşuna dizip karısının ve kızının ırzına geçtiler. Irzına geçtikleri kızı, yaraladıkları bir ata bağladılar, at can havliyle oradan oraya koştukça kız parçalara ayrıldı.

-Çınarcık'ta, erkek çocukları, annelerine tecavüz etmeye zorladılar. Yaptıramayınca hepsini süngülediler. Kadınların karınlarını yarıp, kundaktaki bebekleri yardıkları karınlarına gömdüler..

- İzmir rıhtımında eşlerinden veya oğullarından haber bekleyen kadınların çarşaflarını yırttılar, hakaret ederek yerlerde sürüklediler.

- Maraş'ta, hamamdan çıkan kadınlara sarkıntılık yaptılar, peçelerini yırttılar.

- Karacaali'de, köyün kadınlarına kocalarının gözleri önünde tecavüz edip kurşuna dizdiler.

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