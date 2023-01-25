Fenerbahçe'de Altay'ın yerine dünya yıldızı gelecek

Süper Lig'de liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın performansı tartışılmaya devam ediyor.
Genç eldivenin dalgalı perforomansı sonrası sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü kaleci Keylor Navas'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.
ALTAY'IN YERİNE NAVAS
Fanatik'te yer alan habere göre; Samet Akaydin transferini yaparak savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, sol bek ve kaleci transferi için düğmeye bastı. Altay Bayındır'ın tartışma yaratan performansı sonrası kaleci konusunda kendini ispatlamış bir isme yönelen sarı-lacivertliler, Keylor Navas'ı transfer etmek istiyor.
PREMIER LİG'DEN TALİBİ VAR
Paris Saint-Germain'de forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılmak isteyen Kosta Rikalı için Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Deneyimli eldivene Premier Lig ekibi Nottingham'ın da ilgi gösterdiği ancak sarı-lacivertlilerin ciddi bir teklifle ibreyi kendine çevirebileceği ifade edildi.
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