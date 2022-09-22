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Fenerbahçe'den TFF'ye flaş dava açıklaması

Sarı-Lacivertli kulüpten flaş bir TFF açıklaması geldi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 14:29
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Sarı-lacivertli kulüp, mahkemenin TFF'nin yaptığı reddi hakim kararını reddettiğini açıkladı

Fenerbahçe'den TFF'ye flaş dava açıklaması
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Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecine dair Türkiye Futbol Federasyonu'na açılan davaya dair bir açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, mahkemenin TFF'nin yaptığı reddi hakim kararını reddettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "3 Temmuz Kumpası'nın mağduru Kulübümüzün, Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı açtığı tazminat davasının ön inceleme duruşması bugün görülmüştür. Bu duruşmada, mahkeme tarafından öncelikle, davalı TFF'nin 2. kez yapmış olduğu reddi hakim talebi, "bu talebin yargılamayı geciktirme amacı taşıdığı" gerekçesiyle geri çevrilmiştir.Önemle belirtmek isteriz ki ön inceleme duruşmasında ayrıca davalı TFF'nin söz konusu davanın genel mahkemelerde açılamayacağı ve huzurdaki uyuşmazlığın ancak tahkim nezdinde çözümlenebileceği yönündeki itirazı reddedilmiştir.
Mahkemenin bu ara kararı ile birlikte davada hukuken son derece önemli bir aşama kaydedilmiş olduğunu tüm taraftarımıza duyurmak isteriz.
Dosyanın bir sonraki duruşmasının 6 Aralık 2022 tarihinde saat 11.00'de yapılmasına karar verilmiştir.
Fenerbahçemize karşı yapılan haksızlıkların sonuna kadar karşısında ve takipçisi olacağımızı, hukuk mücadelemizi tüm kararlığımızla sürdüreceğimizi camiamızın ve kamuoyunun dikkatine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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