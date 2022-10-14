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Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague ikinci hafta maçında sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 23:07
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Sarı-lacivertliler İsrail ekibi Maccabi'yi 86-71 yendi

Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
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Sarı-lacivertliler, sahadan 86-71 galibiyetle ayrıldı.

İlk maçta da Bayern Münih'i 74-62 mağlup eden Fenerbahçe Beko, böylece EuroLeague'de yeni sezona 2'de 2 ile başladı.

Fenerbahçe Beko, yeni EuroLeague sezonunda taraftarlarıyla ilk kez buluştu.

EuroLeague'deki ilk maçında deplasmanda Bayern Münih'i mağlup eden Fenerbahçe Beko, ikinci haftada sahasında Maccabi Tel Aviv'i konuk etti.

Sarı lacivertliler, maçtan 86-71 galip ayrıldı. Guduric 23 sayı 6 ribaund, Calathes 13 sayı 9 ribaund 9 asist ve Motley 15 sayı 6 ribaund ile oynadı. 

Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da karşılaşmayı yerinde takip etti. 

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