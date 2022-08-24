Fenerbahçe Alman futbolcu ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
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