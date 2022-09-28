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Fenerbahçe resmen açıkladı. Yıldız futbolcuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Filip Novak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 12:18
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Sarı-Lacivertliler resmen açıkladı. Novak'la yollar bu kez ayrıldı

Fenerbahçe resmen açıkladı. Yıldız futbolcuyla yollar ayrıldı
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Fenerbahçe, Çek oyuncusu Filip Novak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır.

Filip Novak'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

GİDECEĞİ ADRES BELLİ OLDU

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Jazira'nın teklifini kabul eden Çek oyuncunun transferi kısa süre içerisinde resmiyet kazanacak.

Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Filip Novak'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyordu.

32 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.

 

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