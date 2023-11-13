Sarımsağın öyle bir yararı daha çıktı ki...

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Sarımsak, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanmanızı engeller ve bağışıklık sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

ALZHEİMER'A İYİ GELİR

Sarımsak yaşlanma sürecini yavaşlatır ve böylelikle yaşla beraber ortaya çıkan Alzheimer hastalığına yakalanma riskini de düşürür.

ZEHİRLENMELERE KARŞI KORUR

Sarımsak, zehirlenmelere karşı panzehir görevi üstlenir. Ayrıca zehirlenmeden dolayı zarar görmüş organları tedavi etmede de kullanılır.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Sarımsak, hem kemikleri güçlendiriyor hem de menopozla beraber ortaya çıkan kemik erimesini de önlüyor.

YORGUNLUĞU GİDERİR

Sarımsağın, yorgunluğu giderme ve kas ve organları gevşetip rahatlatma özelliği bulunur. Yapılan egzersizlerden sonra göğüste kalbin olduğu yere sarımsak yağı masaj yapılarak sürülürse, egzersiz sonrası kalbin daha az yorulmasını sağlar.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Yapılan araştırmalarda sarımsağın kolesterolü düşürdüğü ve kalp ve damar sağlığına iyi geldiği tespit edilmiş. Ayrıca sarımsak vücuttaki stresi azaltır ve kanın pıhtılaşmasını da önler.

İLTİHAP VE BAKTERİLERİ ÖLDÜRÜR

Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak, enfeksiyondan kaynaklanan hastalıkların oluşmasını engellemeye yardımcı olur.