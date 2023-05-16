Sarımsak çayı zayıflatır mı

Editör: Naim Arıoğlu

GÜNDE 7 ÖĞÜN YEMEK YİYİN



Yumurtanın beyazına ağırlık verin. Hayvansal proteinlerle karbonhidratları aynı öğünde tüketmemeye gayret edin.

Bir öğünde iki avuç dolusu yiyecekten fazlasını yemeyin.

Akşamları daha çok sebze ve bulgur, tam tahıllı ekmek, kabuklu pirinç, esmer makarna gibi karbonhidratlarla beslenin. Haftada 2 kere de bakliyat tüketmeye çalışın.

Günde 3 ana 4 ara olmak üzere toplam7 öğün beslenin. Kahvaltıda hep ekmek, simit ve peynir gibi besinleri tüketmek yerine yağsız sütle beraber müsli, tamb uğday ve mısır gevreği yiyin. Üzerine keten tohumu ve bol tarçın ekleyin.

Et, tavuk, balık ve yumurta gibi hayvansal proteinleri öğle saatlerinde tüketmeye gayret edin. Etleri tüketirken derilerini çıkartın ve kesinlikle kızartmayın.



SALATA VE ÇORBA



Yemeklerinizde daha çok zeytinyağı kullanmayı tercih edin.

Ara öğünlerde sabah az şekerli mevsim meyvelerini, öğleden sonra yine az şekerli ve meyveli ürünleri ya da yoğurt, ayran, süt ve kefir gibi yağsız süt ürünlerini tüketin.Bunların yanında ceviz içi, badem, fındık ve Antep fıstığı yemeyi de alışkanlık haline getirin.

Gece yemekten 2 saat sonra sarı leblebi ve 2-3 adet kuru kayısı yiyebilirsiniz.

Her öğünde yemeğin önünden yeşil salata yiyin veya sebze çorbası için.

Şekerli ve asitli meşrubat içmeyin.

Günde 7 bardak su için.

Beyaz un ve beyaz şekerden, kızartmalardan, ağır yağlı şarküteri ürünlerinden,

kaymak ve derilerden, yağlı katkı ürünlerinden ve soslardan, şekerli veya şeker eklenmiş içeceklerden ve aşırı dozda tuz tüketiminden mutlaka uzak durun.