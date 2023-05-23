Sarımsak yutmak nelere iyi gelir

Editör: Naim Arıoğlu

Damar tıkanıklığı, tansiyon gibi rahatsızlıklara iyi gelen sarımsağı kilo vermek isteyen kişiler de sıkça tüketir. Ağızda kötü kokuya neden olduğu için sarımsak yemeyen insanlar sarımsağı çiğnemeden yutarak da yararlanabilir.

Sabahları bir diş sarımsağı bütün yutarak tüketmenin de insan sağlına birçok yararı bulunuyor. İşte, düzenli olarak her gün aç karına bir diş sarımsak yutmanın yararları.

Kan şekerini düzenleme özelliği ile sarımsak doğal tansiyon düşürücü olarak kullanılabilir.

Sarımsak yutmak yüksek enerji verir. Eğer halsizlik ve yorgunluk gibi sıkıntıları çok yaşıyorsanız sarımsak sizin için faydalı olabilir.

Kabızlık problemi yaşıyorsanız her gece yatmadan önce bir diş sarımsak yutmak size iyi gelebilir. Sarımsak bağırsaklarda bulunan parazitlerin yok olmasını sağlar.

Sarımsağı yutarak tüketmek hazmı kolaylaştırır. Bağırsakların daha aktif çalışmasını sağlar.

Sarımsağı çiğ olarak yutmak sarımsaktaki antibiyotik özelliğinin ortaya çıkmasını sağlar. Doğal bir antibiyotik olan sarımsak vücudun gerek duyduğu tüm vitamin ve mineralleri sağlayarak vücut direncini arttırır. Bu sayede sarımsak grip, nezle gibi soğuk havalara bağlı hastalıkları önler.

Damar tıkanıklıklarını önleme konusunda sarımsak yutmak yardımcı olabilir.

Sarımsak cildinizi koruyup yenilenmesini sağlayan antioksidanlar açısından zengindir. Her gün aç karınla bir diş sarımsak yuttuğunuzda cildinizin daha pürüzsüz ve canlı göründüğünü fark edeceksiniz.

Sarımsak yutmak akciğer bronşlarının açılmasını da sağlar, rahat nefes almaya yardımcı olur.

Sarımsağın vücut yaralarını hızlı şekilde iyileştirme özelliği de varıdır. Düzenli olarak sarımsak yutarsanız akne ve sivilce gibi cilt sıkıntılarınızın da iyileştiğini göreceksiniz.

Sarımsak yutmak saç sağlığı için de önemlidir. Güçsüz, yıpranmış saçlarda oluşan dökülmeyi engelleyerek saçların daha sağlıklı ve parlak bir görünüm kazanmasını sağlar.

Sarımsak yutarak daha hızlı kilo verebilirsiniz. Sabah aç karna sarımsak yutmak yağ yakımını hızlandırır. Düzenli olarak sarımsak tüketildiğinde kilo verme süreciniz hızlanacaktır. Aynı zamanda sarımsak yutmanın idrar söktürücü özelliği de vardır.

SARIMSAK YUTMAK ZARARLI MI

Sarımsak yutmak bazı kişilerde midede tahrişe ve yanmaya yol açabilir. Eğer gastrit ve reflü probleminiz varsa en fazla bir diş sarımsak yutmaya dikkat edin.

Sarımsak yutmak kızarıklık, ağrı, bulantı, ishal gibi yan etkilere sebep olabilir. Bu yan etkilerden etkileniyorsanız sarımsak yutmadan önce bir kez daha düşünün.

Düzenli olarak kullandığınız bir ilaç varsa sarımsak yutmadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var.