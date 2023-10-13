Sarımsaklı fellah köftesi nasıl yapılır? MasterChef All Star sarımsaklı fellah köftesi tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’da takım oyunu gerçekleşti. Şefler yarışmacılardan Akdeniz yöresine ait yemeklerden yapmalarını istedi ve bu yemek çeşitlerinden biri de sarımsaklı fellah köftesi oldu. Peki, sarımsaklı fellah köftesi nasıl yapılır? MasterChef All Star sarımsaklı fellah köftesi tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Sarımsaklı fellah köftesi nasıl yapılır? MasterChef All Star sarımsaklı fellah köftesi tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler yarışmacılardan Akdeniz yöresine özgü yemekleri yapmaları istedi. Adana yöresine ait sarımsaklı fellah köftesini her iki takımda en doğru şekilde yapmaya çalıştı ve MasterChef sonrası fellah köftesi tarifi araştırılmaya başlandı. Peki, sarımsaklı fellah köftesi nasıl yapılır? MasterChef All Star sarımsaklı fellah köftesi tarifi için malzemeler neler?

İşte sarımsaklı fellah köftesi tarifini sizler için derledik…

SARIMSAKLI FELLAH KÖFTESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2, 5 su bardağı bulgur

- 1 su bardağı irmik

- 1 kaşık biber salçası

- 1 tatlı kaşığı tuz, pul biber

- 1 çay bardağı un

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Fellah köftesi sosu:

- 4 diş sarımsak

- Limon tuzu

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 4 adet büyük boy domates

- Tuz, pul biber

- Maydanoz

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

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SARIMSAKLI FELLAH KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Bulgur ve irmiği bir kaba koyup üzerini geçmeyecek şekilde soğuk su koyup çekmesini bekliyoruz. Salçayı, tuzu ve pul biberi koyup yoğuruyoruz., kıvama gelince unu da ekleyip tekrar yoğuruyoruz. Küçük top halinde avucumuzun içinde yuvarlayıp serçe parmağımızla şekil veriyoruz.

Tenceremizde su kaynatıyoruz ve köftelerimizi içine katıyoruz. 10-15 dakika pişiriyoruz.

Ayrı bir tencereye domatesleri rendeliyoruz, dövdüğümüz sarımsakları içine koyup limon tuzu pul biber tuz salça ve sıvı yağla birlikte pişiriyoruz. Pişen köftelerin suyunu süzüp sosunu üzerine döküyoruz. Maydanozla servis yapıyoruz.

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