Sarısabır bitkisi mide hastalıklarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Mide hastalıklarına faydalı olan sarı bitkisi dikkat çekti. Sarısabır bitkisiyle ilgili detaylar...

MİDE KANSERİ NEDİR?

Mide kanserinin belirtileri ülser, gastrit, helicobacter pylori gibi mide hastalıklarının belirtileri ile aynıdır. Bu nedenle tüm mide şikayetlerinin kanser riski açısından dikkate alınması önemlidir. Tüm mide hastalıklarının belirtilerine ek olarak iştahsızlık ve zayıflama olarak kendini gösteren mide kanserinin teşhisi hastalığın tedavisi açısından önem arz etmektedir.

Mide kanseri riskinin en aza indirilmesi için özellikle helikobacter pylori mikrobuna yönelik tedavinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca mide içerisinde oluşan her bir ülser kansere dönüşebilmektedir. Bu nedenle tüm mide hastalıklarının belirtilerinin dikkate alınması ve yakından takip edilmesi önemlidir.

NASIL KULLANILIR?

Bitkinin yapraklarının kesilerek ya da çizilerek çıkan özsu kullanılır. (1-2 damla kullanmak yeterlidir)

Haricen Kullanımı

Yaraları, küçük yanıkları, güneş yanıklarım ve böcek sokmalarını iyileştirir.

Deri iltihapları ve egzama durumlarında rahatlama sağlar.

Kuru ciltleri nemlendirip rahatlatır.

Bitkinin yaprağından çıkan özsu dıştan sürülerek uygulanılır.

Hamile ve emzikli bayanların dahilen kullanması sakıncalıdır.