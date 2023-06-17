Sarısabır bitkisi vücudu kuvvetlendiriyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Vücudu kuvvetlendiren sarısabır bitkisinin faydaları dikkat çekti. Sarısabır bitkisiyle ilgili detaylar...

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİREN BESİNLER

-Suyu asla ihmal etmeyin

-Günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketin

-Yulaf tüketin

-Sarımsaktan vazgeçmeyin

-Yoğurt ve kefir tüketin

-Günde 2-3 fincan yeşil çay tüketin

-Zencefil tüketin

-Haftada 2 kez balık tüketin

-Şeker tüketimini azaltın

SARISABIR BİTKİSİ NEDİR?

Zambakgiller familyasından 180 kadar türü bulunan ve tropikal bölgelerde yetişen bir bitkidir. Bazen sapsız küçük bitkiler, bazen de dallı budaklı ağaçlar halinde bulunur. Yaprakları kalın ve etli olup, rozet şeklindedir. Çiçekleri yeşilimsi, sarı veya donuk kırmızıdır. Çoğu zaman üç renklidir. Yaprakları kesildiği zaman acı bir su çıkar. Pankima denilen bu su; hekimlikte kullanılır. Yurdumuzda da bulunur.

NASIL KULLANILIR?

Bitkinin yapraklarının kesilerek ya da çizilerek çıkan özsu kullanılır. (1-2 damla kullanmak yeterlidir)

Haricen Kullanımı

Yaraları, küçük yanıkları, güneş yanıklarım ve böcek sokmalarını iyileştirir.

Deri iltihapları ve egzama durumlarında rahatlama sağlar.

Kuru ciltleri nemlendirip rahatlatır.

Bitkinin yaprağından çıkan özsu dıştan sürülerek uygulanılır.

Hamile ve emzikli bayanların dahilen kullanması sakıncalıdır.