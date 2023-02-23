Sarısabır Otu nelere iyi gelir?

Sarısabır otu Hint tıbbında kullanılmakta. Çin tıbbında, mantar hastalıklarının tedavisinde sıklıkla öneriliyor. Batı dünyasında ise kozmetik, ilaç ve gıda endüstrilerinde yaygın bir kullanım alanı var. Aslında, aloe vera ekstrelerinin üretimi, dünyadaki en büyük botanik endüstrilerinden biri.

SARISABIR OTUNUN ÖZELLİKLERİ

Aloe vera yani sarı sabır otu, Aloe cinsinin yaklaşık 420 türünden biridir. Aloe veranın botanik adı Aloe barbadensis miller olup Liliaceae familyasına aittir. Yeşil olan ve üçgen biçimli, etli yaprakları tırtıklı kenarlara sahip, çok yıllık, xerofit, etli bir bitkidir. Aloe veranın coğrafi kökeninin Sudan’da olduğuna inanılıyor. Daha sonra Akdeniz bölgesinde ve Afrika, Asya, Hindistan, Avrupa ve Amerika da dahil olmak üzere dünyanın diğer sıcak bölgelerde yetişmeye başladı.

Aloe jeli, aloe bitki yaprağının iç kısmında bulunan berrak, jöle benzeri bir maddedir. Aloe lateksi, bitkinin derisinin hemen altından gelir ve sarı renktedir. Bazı aloe ürünleri ezilmiş yaprağın tamamından yapılır, bu nedenle hem jel hem de lateks içerir.

SARI SABIR YAĞI FAYDALARI



Yapılan araştırmalara göre cilt ve saç bakımında son derece etkili olduğu görülmektedir. Saçtaki kepekleri yok ederken cildin nemli kalmasını sağlar ve temizler. Bunların dışında çok işimize yarayacak ve faydasını göreceğimiz diğer yararları ise şöyle:

Güneş yanıklarına çok iyi gelmesi en belirgin özelliklerindendir.

Sivilce ve akneleri kurutup yok ediyor.

Kepek sorununa iyi gelir ve saçların daha çabuk uzamasına yardımcı olur.

Cilde doğal bir ışıltı vermektedir.

Böcek ve sivrisinek ısırıklarına çok fayda sağlamaktadır.

Cilt rahatsızlıklarından bazıları olan, çürük, yanıkları ve yaraları iyileştirir.

Kabızlığı tedavi ettiği de bilinmektedir.