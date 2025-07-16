Sarıyahşi'de zehir bahçesi! 301 kök kenevirle yakalandı

AKSARAY / METİN KURT

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıyahşi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı.

Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, Sarıyahşi ilçesi mülki sınırları içerisinde yaşayan Ş.G. isimli şahsın ikametinin bahçesinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi. Harekete geçen narkotik ve asayiş ekipleri, Ş.G.’nin adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda adeta bir uyuşturucu tarlasına dönüştürülen bahçede ve evde:

301 kök kenevir bitkisi,

2 kilo 735 gram kubar esrar,

25 gram kenevir tohumu,

1 adet içime hazır esrar sarılı sigara,

1 adet ruhsatsız av tüfeği,

28 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini ve halkın desteğiyle bu tür suçlara geçit verilmeyeceğini vurguladı.