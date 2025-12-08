Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında ligde ilk galibiyetini arayan Hatayspor, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Sarıyer'i konuk etti.

Ligin küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Sarıyer ilk yarıda Anziani ve Djilobodji ile bulduğu gollerle devreye 2-0 önde girdi.

Konuk ekip ikinci yarının başında da Dembele'nin kaydettiği golle skoru tayin ederek sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SARIYER İLK KEZ ÜST ÜSTE KAZANDI

Ligdeki son 4 maçında 3 galibiyet almayı başaran Servet Çetin'in öğrencileri aynı zamanda bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanarak çıkış yakaladı. Bu sonuçla puanını 17'ye yükselten Sarıyer, küme düşme hattından da çıktı.

HATAYSPOR GALİBİYETİ UNUTTU

Galibiyet hasreti 16 maça çıkan Hatayspor ise 5 puanda kalarak kötü gidişatı bu hafta da durduramadı.