Sarıyer sahilinde feci kaza! Otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı

Olay, 13 Ocak Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahil yolunda 06 MPV 49 plakalı ciple seyir halinde olan Ahmet Göllerli (78), ters yöne giren Dursun Gündüz'ün (50) kullandığı 34 EC 4379 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu Göllerli başından, Gündüz ise bacağından ve omzundan yaralandı.

TERS YÖNE GİRİP KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücülerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.