Sarıyer'de 3 katlı anaokulunun çatısı alev alev yandı

Sarıyer'de gece saatlerinde üç katlı bir anaokulunun çatısında yangın çıktı. Rumeli Hisarüstü Mahallesi Açıkalp Sokak’ta bulunan binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KOMŞU BİNADAKİLER DIŞARI ÇIKTI

Anaokulu çatısında başlayan yangını fark eden çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirirken, okulun yanındaki binada kalanlar güvenlik amacıyla binayı terk etti. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına üç farklı noktadan müdahale etti.

DUMANDAN ETKİLENENLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Yangın sırasında binada lojman olarak kullanılan bölümde kalan iki kişi hafif şekilde dumandan etkilendi. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

BİR SAATLİK MÜDAHALEYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Yangının ardından anaokulunun çatısında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.