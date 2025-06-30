Sarıyer'de arama çalışmaları sürüyor! Denizde kaybolmuşlardı

Kaynak: AA
Sarıyer'de arama çalışmaları sürüyor! Denizde kaybolmuşlardı

Sarıyer'de, dün denize girdikten sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri katılıyor.

Sarıyer'de denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Dün, Kısırkaya'daki plajda denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Sedat Yağız (22) ve Enes Açıkça'yı (18) arama çalışmaları saat 05.00'de tekrar başladı.

Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri katılıyor.

1kapak1.jpg

Dalgıçlar su altında arama yaparken, botlarla su yüzeyi ve kıyıda da çalışmalar devam ediyor.

Dronla da havadan çalışmalara destek veriliyor.

Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Son Haberler
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
Tapu sahiplerine hayati uyarı. Herkesi ilgilendiriyor. Kafanızı sonradan duvarlara vurmayın
Tapu sahiplerine hayati uyarı. Herkesi ilgilendiriyor. Kafanızı sonradan duvarlara vurmayın
Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi! İşte alacağı ücret
Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi! İşte alacağı ücret
Nihal Candan'ın acılı babası ilk kez konuştu: "Çocuklarım şöhret dünyasına girince sapıttı”
Nihal Candan'ın acılı babası ilk kez konuştu: "Çocuklarım şöhret dünyasına girince sapıttı”
Kara yolları için önemli duyuru: İşte kapatılan yollar ve trafik akış durumu (30 Haziran 2025)
Kara yolları için önemli duyuru: İşte kapatılan yollar ve trafik akış durumu (30 Haziran 2025)