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Sarıyer'de balıkçı barınağında yangın. 2 yaralı

Sarıyer Rumeli Kavağı'nda bir balıkçı barınağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 19:50
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Sarıyer'de balıkçı barınağında yangın. 2 yaralı

Sarıyer'de balıkçı barınağında yangın. 2 yaralı
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(DHA) - Sarıyer’de balıkçı barınağında midyecilerin depo olarak kullandığı ahşap barakada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 2 barakaya daha sıçradı. Yangında 2 kişi yaralandı.

Yangın, saat 19.15 sıralarında, Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi’nde bulunan balıkçı barınağında çıktı. İddiaya göre midyeciler tarafından depo olarak kullanılan barakada, tüp parlaması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iki barakaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Barakaların yanma anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, 3 baraka kullanılamaz hale geldi.

YANGINDA BARINAKTA BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI

Tüp parlaması sonucu barınakta bulunan ve iş yerinin sahibi oldukları öğrenilen 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

 

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