Sarıyer’de bir garip olay! Silahla arkadaşını vurduktan sonra kaçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sarıyer’de bir garip olay! Silahla arkadaşını vurduktan sonra kaçtı

İstanbul Sarıyer’de yolda giden iki arkadaş bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.B, isimli kişi B.K’yi tabanca ile vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bahçeköy Merkez Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş olan Barış K. ile Koray B. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine belinden silahını çeken Koray B. arkadaşı Barış K.'yı vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalçasından yaralanan Barış K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevreye şerit çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sarıyer’de bir garip olay! Silahla arkadaşını vurduktan sonra kaçtı

Sarıyer’de bir garip olay! Silahla arkadaşını vurduktan sonra kaçtı

Sarıyer’de bir garip olay! Silahla arkadaşını vurduktan sonra kaçtı

Sarıyer’de bir garip olay! Silahla arkadaşını vurduktan sonra kaçtı

Sarıyer’de bir garip olay! Silahla arkadaşını vurduktan sonra kaçtı

Sarıyer’de bir garip olay! Silahla arkadaşını vurduktan sonra kaçtı

Sarıyer’de bir garip olay! Silahla arkadaşını vurduktan sonra kaçtı

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