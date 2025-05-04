Sarıyer’de çöken yolda onarım çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İHA
Sarıyer’de çöken yolda onarım çalışmaları devam ediyor

Sarıyer Maslak'ta inşaat alanındaki istinat duvarının çökmesiyle birlikte yolun da zarar gördüğü bölgede onarım çalışmaları sürüyor.

Sarıyer Maslak'ta inşaat alanındaki istinat duvarının çökmesiyle birlikte yolun da zarar gördüğü bölgede onarım çalışmaları sürüyor. Ekipler, çöken yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Uzun süredir atıl durumda olan inşaat alanındaki istinat duvarı çökmüş, beraberinde yol da çökmüştü. Çökmenin hemen ardından 100 metre ileride doğalgaz sıkışması nedeniyle küçük çaplı bir patlama meydana gelmiş, bölgede büyük panik yaşanmıştı. İGDAŞ ekipleri bölgeye müdahale ederek doğalgaz akışını kesmişti. Çökmenin ardından trafiğe kapatılan Eski Büyükdere Caddesi'nde onarım çalışması başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle çalışmalarını sürdürdüğü görülürken, çevrede güvenlik önlemleri artırıldı. Çevredeki vatandaşların ve sürücülerin güvenliği için bölgeye uyarı levhaları yerleştirildi.

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