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Demir korkuluklar terastan düşen üniversiteli kıza ok gibi saplandı

Sarıyer’de özel bir kız öğrenci yurdunun terasından düşerek demir korkuluklara saplanan yabancı uyruklu genç kız, feci şekilde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri genç kızın cesedini çıkaramayınca korkuluk kesildi. Ceset korkulukla birlikte ambulansa konuldu.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 11:32
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Sarıyer'de demir korkuluklar terastan düşen üniversiteli kıza ok gibi saplandı

Demir korkuluklar terastan düşen üniversiteli kıza ok gibi saplandı
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İHA'nın haberine göre, olay, Sarıyer Ayazağa’da bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık öğrencisi Maha Ibrahim Omar (24) bilinmeyen bir nedenle yurdun teras katından aşağı düştü.

Yurdun demir korkuluklarına saplanan Somali uyruklu genç kız, feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarına rağmen kızın cesedi korkuluklardan çıkarılamadı. 

Korkuluk demirleri kesilerek demirlikle beraber kızın cesedi ambulansa konuldu. Olay yerinde müdahalede bulunan sağlık görevlilerinden biri ise fenalaştı. Sağlık görevlisine arkadaşları müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izlerken, yurttaki öğrencilerden bazıları ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bazı öğrenciler de valizleriyle birlikte yurttan ayrıldı.

Olayı duyan bir vatandaş, ‘’Markete gidiyordum. Baktım, bir kalabalık var. ’Bu ne?’ diye sordum. Yurttaki bir çocuğun düştüğünü söylediler" dedi. Genç kızın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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