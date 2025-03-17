Sarıyer’de eski topçu karakolu alev alev yandı

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekti.

Yangın, saat 00.15 sıralarında Sarıyer’in Büyükdere Mahallesi Topçu Karakolu Sokak’ta bulunan, eski bir karakol binasında çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

MÜDAHALEDE ZORLUKLAR YAŞANDI

Alevler kısa sürede binayı sararken, itfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı park etmiş araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Ekipler, adrese ulaştıktan sonra müdahaleye başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının etkisiyle bina kullanılamaz hale geldi.

MAHALLE SAKİNİNDEN YANGINA YORUM

Yangını fark eden mahalle sakini Tuğba Soydaner, “Biz alevleri gördük, geldik ve itfaiyeyi aradık. Mahalleli de aramış. Burası Topçu Karakolu olarak geçiyor. Bir dönem okul olarak da kullanıldı. Alevler binanın tamamını etkisi altına almış, içi tamamen yanmış, şu an sadece dış cephesi kaldı. Yazık, tarih gitti böylece” dedi.