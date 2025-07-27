Sarıyer'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Sarıyer’de polisin “Dur” ihtarına uymayan şüpheli kaçtı. Kovalamaca sonrası trafikte kaza yapan şüpheli yaya olarak kaçmaya çalıştı. Sonunda yakalanan şüphelinin neden kaçtığı ortaya çıktı.

Olay, 22 Temmuz Salı günü saat 20.15 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, caddede uygulama yapmaya başladı. O sırada 34 NHJ 767 plakalı bir araç, polisin "Dur" ihtarına uymadı. Kaçmaya başlayan şüpheliyle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

SARIYER POLİSİ YAKALADI

Kilometrelerce süren takip sonrası şüpheli, trafiğin yoğun olması nedeniyle aracından indi. Yaya olarak kaçmaya devam eden şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kovalamaca anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli Bekir B.'nin (26), "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "Nitelikli yağma" suçlarından 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

23 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüpheli Bekir B.'ye ayrıca Karayolları Trafik Kanunun çeşitli maddelerinden toplamda 22 bin 934 lira para cezası uygulandı. Poliste daha önceden 23 suç kaydı olduğu belirlenen Bekir B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Sarıyer'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Sarıyer'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Sarıyer'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Sarıyer'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Sarıyer'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Sarıyer'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca

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