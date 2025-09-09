Sarıyer’de gerginlik devam ediyor: Polis, milletvekillerini binaya sokmadı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski binası olan ve Özgür Özel’in çalışma ofisine dönüştürülen yerde gerginlik devam ediyor. Polis ekipleri, CHP’li milletvekillerinin binaya girişine izin vermedi.

Kayyum olarak Gürsel Tekin'in atandığı CHP İstanbul İl Başkanlığı binası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ofisine dönüştürüldü. Ancak Gürsel Tekin, eski CHP İstanbul il binası için 30 kişilik bir isim listesi belirledi. Bu liste dışında kalan kişilerin hukuken Özel'in ofisi olan binaya girişlerine izin verilmemeye başlandı.

Halk Tv'nin aktardığına göre; dün geceden beri binada nöbet tutan CHP PM Üyesi Baran Seyhan, "Korkunç bir engellemeyle karşı karşıyayız. O ablukanın kalkmaması anlaşılabilir bir şey değil. Milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız İçişleri Bakanlığı ile temas kurmaya çalışıyorlar. Çünkü Vali Bey'e ulaşılmıyor nedense. Anlaşılabilir bir durum değil" dedi.

Öte yandan Özgür Özel'in bugün çalışma ofisine gideceği belirtildi.

