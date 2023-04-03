Sarıyer'de iki evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Sarıyer'de bir rezidansta 2 Şubat Perşembe Günü meydana gelen olayda Ş.A.'nın evine giren hırsızlar 59 bin lira değerinde döviz ile 300 bin lirayı alarak kaçtı.

DHA'da yer alan habere göre; polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, 18 Şubat Cumartesi Günü E.A polis merkezine giderek Sarıyer'de bir rezidanstaki evine hırsız girdiğini ve 2 değerli saat ile bir miktar para ve elektronik eşyalarının çalındığını söyledi.



Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin son işlerinde güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde 3 şüphelinin rezidansa gelerek, güvenlik görevlilerini kandırıp, içeri girdikleri görüldü. Asansöre binerek yukarı çıkan hırsızlar asansörün kamerasıyla da kaydedildi. Şüphelilerden birinin hırsızlık öncesi aynada saçlarını düzelttiği görüldü. Şüpheliler bir süre sonra ellerinde bir bavulla asansöre binerek aşağı indiği, ardından uzaklaştıkları tespit edildi.

YAKALANDI



Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa süre içinde kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerden Şeyma U.'yu gözaltına aldı. Yapılan incelemede 21 yaşındaki Şeyma U.'nun daha önceden 69 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan Şeyma U. adliyeye sevk edildi. Polis kimliğini tespit ettiği diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)