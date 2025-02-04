Sarıyer'de, iki katlı müstakil evde patlama sonrası yangın

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken çevredeki evlerde bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

PATLAMA SONRASI ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, saat 02.15 sıralarında Kocataş Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil evin alt katındaki kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrası başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, üst kata ve dışarıda bulunan kömürlük ile kümese sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ALEVLER ORMANLIK ALANA DA SIÇRADI

Yangın, hızla büyüyerek çevredeki ormanlık alana da yayıldı. İtfaiye ekipleri, yangının daha da büyümesini engelleyebilmek için çevredeki evlerde bulunan vatandaşları tahliye etti ve alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik yoğun çaba sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

Yangın sonucu müstakil ev ve kümes büyük çapta hasar gördü. Ekipler, yangınla ilgili olarak can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını bildirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.