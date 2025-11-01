Olay, Emirgan Mahallesi Emirgan 1. Sokak'ta sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Meral (36), bir süredir iki çocuk annesi Aydan Vural ile görüşüyordu.

Dün gece görüşmek amacıyla Aydan Vural'ı evine davet etti. Sabah saatlerinde Aydan Vural'a ulaşamayan yakınları, Gökhan Meral'in evine gitti.

Kapıyı açtıklarında yerde hareketsiz yatan iki kişiyi gören yakınlar, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yerde yatan iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, Aydan Vural'ın başından vurulduğu ve Gökhan Meral'in ardından intihar ettiği anlaşıldı.

Tamamlanan incelemelerin sonrasında cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

