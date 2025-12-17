Çamlıtepe Mahallesi Akgün Sokak'ta petshop olarak işletilen 2 katlı binanın ikinci katının kolonları ile duvarlarında çatlaklar oluştu. Binada kısmi kayma meydana geldi.

İş yerinden gelen çatırdama sesleri üzerine çevredeki binalarda oturanlar, evlerinden dışarı çıkarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde 2 katlı iş yerinin kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar tespit etti.

Binanın yan tarafında bulunan gecekonduya doğru kaydığını da belirleyen ekipler, tedbir amaçlı iş yerini boşalttı.

İncelemelerini tamamlayan ekipler, binanın mühürlenmesine karar verdi. Binanın çevresi şerit çekilerek kapatıldı.