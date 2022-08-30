Sarıyer’de minibüs devrildi

Kaza, Sarıyer Kilyos Yolu üzerinde sabah saatlerinde Dursun Aklı’nın kullandığı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak şarampole devrildi.
Minibüsten kendi imkanları ile çıkan sürücü, olay yerine polis ve çekici çağırdı.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiği yönlendirdi. Minibüs çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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