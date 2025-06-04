Sarıyer'de mobilya fabrikasında yangın

Kaynak: İHA
Sarıyer'de mobilya fabrikasında yangın

Sarıyer'de mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sarıyer'de bulunan mobilya imalathanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İş yerinden alevler yükselirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın saat 15.30 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi Lale 2 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya imalathanesine ait içerisinde tiner ve yanıcı kimyasal maddelerin bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında iş yerinin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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