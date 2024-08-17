Sarıyer'de motosiklet ve İETT otobüsü çarpıştı: Kaza güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA
Sarıyer'de motosiklet ve İETT otobüsü çarpıştı: Kaza güvenlik kamerasında

Sarıyer'de Yeniköy Güzelce Mahallesi Ali Paşa Caddesi'nde dün saat 16.15 sıralarında meydana gelen kazada, dönüş yapmakta olan bir İETT otobüsü motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası çevredekiler hemen motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza güvenlik kamerasında

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, dönüş yapan İETT otobüsünün motosiklete çarptığı ve kazayı görenlerin yaralıya yardım ettiği görülüyor. Kaza sonrasında olay yerindeki bir başka kamera kaydında, otobüsün dönüş yaptığı yönün yasak olduğunu belirten levha dikkat çekti.

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