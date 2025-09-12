Sarıyer'de otelde korkutan yangın

Yangın 00.00 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin personel girişinde eksi üçüncü katta yer alan bir elektrik panosunda yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Çalışanlar ve otel müşterileri tedbiren tahliye edildi. Alevlerin söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri duman tahliyesine başladı. Tahliyenin ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.