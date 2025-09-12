Sarıyer'de otelde korkutan yangın

Kaynak: İHA

Sarıyer'de bulunan bir otelin personel girişinde yangın çıktı. Yangın hızla söndürülürken, çalışanlar ve müşteriler tedbiren tahliye edildi.

Yangın 00.00 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin personel girişinde eksi üçüncü katta yer alan bir elektrik panosunda yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Çalışanlar ve otel müşterileri tedbiren tahliye edildi. Alevlerin söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri duman tahliyesine başladı. Tahliyenin ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Son Haberler
Bakan Fidan: İsrail, bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir
Bakan Fidan: İsrail, bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir
Ümraniye’de otomobilin kafeye daldı
Ümraniye’de otomobilin kafeye daldı
Önce komşusunu sonra annesi ile kardeşini ardından kendini vurdu
Önce komşusunu sonra annesi ile kardeşini ardından kendini vurdu
Başkent’te 11 ton bozuk et ve tavuk
Başkent’te 11 ton bozuk et ve tavuk
Sarıyer'de otelde korkutan yangın
Sarıyer'de otelde korkutan yangın