Sarıyer'de otomobil demir korkuluklara çarptı: 4 yaralı

Kaynak: DHA
Sarıyer'de otomobil demir korkuluklara çarptı: 4 yaralı

Sarıyer'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, refüjdeki demir korkuluklara çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, Büyükdere Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 21.30 sularında Maslak Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş yönünde seyir halinde olan 34 YK 8500 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak refüjdeki demir korkuluklara çarptı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin sonrasında ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde her 2 yönde de trafik yoğunluğu oluştu.

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