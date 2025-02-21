Sarıyer'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaynak: AA
Sarıyer'de otomobilin çarptığı yaya öldü

istanbul'da Sarıyer ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yeniköy Mahallesi Türk Bostan Sokak'ta, S.B. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki dört araca ve yolda yürüyen R.P.'ye çarptı.

Olayın ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Kazada yaralanan R.P., sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen, R.P. hayatını kaybetti.

Kazanın meydana geldiği anlar, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntüler, polis ekipleri tarafından incelenmek üzere delil olarak toplandı.

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